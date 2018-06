Vechtersbazen riskeren celstraf 05 juni 2018

02u38 0 Herzele Drie mannen die een vechtpartij hebben veroorzaakt in een dancing in Herzele riskeren elk een celstraf van zes maanden en een boete. Slechts één van hen kwam gisteren naar de correctionele rechtbank in Oudenaarde om zich te verdedigen.

Tijdens de vechtpartij in een dancing op 11 oktober 2015 gaf beklaagde S.A. een vuistslag aan F.R. Het slachtoffer hield er een gebroken kaak aan over, maar deelde samen met een vriend ook zelf slagen uit. Vervolgens ging de vechtpartij buiten verder. Daar greep A. naar een bezemsteel om zich te verdedigen. Het Openbaar Ministerie vorderde voor de man die de eerste slag uitdeelde een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel en een boete van 150 euro. Zijn advocaat betwistte wel dat zijn cliënt de eerste slag uitdeelde en vroeg de vrijspraak. "Er was in de dancing wat getrek en geduw, waarna mijn cliënt slaag kreeg. Eenmaal buiten werd hij door vier of vijf personen aangevallen. Om zich te verdedigen heeft hij ook slagen uitgedeeld en de bezemsteel vastgenomen." De twee andere vechtersbazen riskeren zes maanden cel en vijftig euro boete. De rechter oordeelt op 3 september. (LDO)