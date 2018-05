VBS Wijnhuize gooit bank in strijd tegen pesten 05 mei 2018

02u25 1 Herzele In haar gevecht tegen pesten op school gooit VBS Wijnhuize een bank in de strijd. "Kinderen die gepest worden vinden op de bank een veilig toevluchtsoord.

Door op de bank te gaan zitten, geven zij een signaal aan de leerkrachten dat er iets niet pluis is. Maar ook pesters kunnen de bank gebruiken om even tot rust te komen en te bezinnen", zegt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld).





"Elke school krijgt vroeg of laat te maken met pesten. Samen met de leerkrachten proberen we het onze kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, zodat er geen tijd meer overblijft om anderen te pesten. Elke dag opnieuw leren we kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan", voegt directeur Jan De Vroe daar nog aan toe.





(FEL)