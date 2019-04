VBS Sint-Katrien strijdt tegen ongelijkheid Frank Eeckhout

13u33 0 Herzele VBS Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize organiseerde opnieuw een koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen.

“De koffiestop voor het basisonderwijs werd in een nieuw jasje gestoken. Dit jaar ging de school samen met het monstertje Mokka de strijd aan tegen ongelijkheid. Omdat iedereen, waar ook ter wereld, dezelfde kansen moet krijgen en een waardig leven verdient. We willen graag alle leerlingen, ouders en grootouders bedanken, want hun aanwezigheid bracht maar liefst 442,12 euro in het laatje. Dat bedrag gaat integraal naar Broederlijk Delen", laat directeur Maarten De Boe weten.