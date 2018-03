VBS Borsbeke voert de musical 'Inside out' op 27 maart 2018

Vrije basisschool Borsbeke voerde onlangs de musical 'Inside out' op. Juf Dana, klasjuf van het vierde leerjaar en drijvende kracht achter het hele musicalgebeuren op de school, slaagde er ook dit schooljaar in om een prachtig stuk te schrijven en te regisseren. De inhoud van het verhaal - de vijf basisemoties - was heel toegankelijk voor alle leerlingen: van de jongste peuters tot en met de oudste leerlingen van de lagere school. Ze kregen na afloop een staande ovatie van het publiek.





(FEL)