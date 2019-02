VBS Borsbeke beweegt mee naar de zon Frank Eeckhout

08 februari 2019

18u10 0 Herzele De leerlingen van VBS Borsbeke verzamelen twee keer in de week, samen met heel wat andere scholen in Vlaanderen, kilometers om naar de zon te stappen.

“Stappen voor het klimaat is een beetje in. Maar het is ook nog eens gezond. Na een deugddoende wandeling zitten de kinderen na de middag met een frisse geest terug in de klas. Door het spontaan meewandelen van leerlingen zijn we ervan overtuigd dat dit het groepsgevoel nog sterker zal maken. Natuurlijk werken we tijdens de wandeling ook aan verkeersveiligheid. Naast het wandelen worden de leerlingen eveneens uitgedaagd met een klein bewegingsmoment tussendoor, een gesprekje over het klimaat, gezondheid en we nemen onze grijpers eens mee om afval op te ruimen op onze wisselende routes“, zegt directeur Karlien Teirlinck.