Van fanfare naar hippe concertband 'T MUZIEK VAN HERZELE BLAAST 175 KAARSJES UIT EN START FEESTJAAR FRANK EECKHOUT

16 februari 2018

02u50 0 Herzele 't Muziek van Herzele viert dit jaar haar 175-jarig bestaan. De harmonie van weleer heeft ondertussen plaats gemaakt voor de hippe Concertband Vivace. "We houden niet halsstarrig vast aan het verleden, daarom bestaan we ook vandaag nog. De sfeer tussen de 50 muzikanten zit goed, iedereen amuseert zich tijdens de repetities en optredens", ervaart voorzitter Gerard De Cooman.

Sterren komen, sterren gaan, maar 't Muziek van Herzele blijft bestaan. De muziekvereniging werd in 1843 als 'Société de Ste-Cécile' opgericht door toenmalig vrederechter Julius Ronsse. De repetities vonden toen nog plaats in herberg 'Sint-Jooris' op de Markt van Herzele, waar zich nu café 't Labierint bevindt. "Van de beginjaren is helaas weinig bekend en bewaard gebleven", vertelt voorzitter Gerard De Cooman. De harmonie was erbij op talrijke belangrijke gebeurtenissen in Herzele. "De inhuldiging van de tramlijn in 1907, de feestelijkheden op het einde van WO I in 1918, de inhuldiging van het vernieuwd Schepenhuis in 1952, de viering van 1000 jaar Herzele in 1972", somt de voorzitter enkele grote evenementen op.





Koen Crucke

Ook de harmonie zelf heeft natuurlijk al geschiedenis geschreven. "Zo werden van 1986 tot 1995 verschillende Night of the Proms-concerten georganiseerd. De edities met Koen Crucke en Margriet Hermans behoren tot het collectief geheugen van menig Herzelenaar.





In 1999 was het bijna gedaan met het muziek van Herzele. Een ontbinding van de maatschappij was nabij. Gelukkig bleven er nog enkele enthousiastelingen over die het levenswerk van hun voorgangers niet wilden opgeven. Een nieuwe bestuursploeg, een nieuwe dirigent en de oprichting van een jeugdharmonie brachten soelaas. Verschillende concerten in Herzele en daarbuiten volgden", gaat De Cooman verder.





In 2009 was het opnieuw tijd voor vernieuwing en werd de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Herzele omgevormd tot Concertband Vivace.





"De klassieke bezetting van de harmonie werd uitgebreid met strijkers en keyboard, jongere en hippere muziekpartituren werden aangekocht, een nieuw uniform werd aangemeten en de wandelconcerten behoorden tot het verleden. Een groep van 50 muzikanten, een mix van jong en oud, geven sindsdien het beste van zichzelf op concerten in Herzele, Geraardsbergen, Gent en Brussel", besluit De Cooman.





Feestjaar

Tijdens het feestjaar organiseert Concertband Vivace tal van activiteiten en optredens. Het startschot wordt gegeven het eerste weekend van maart in de Wattenfabriek met een overzichtstentoonstelling, muzikale kinderworkshops, een instaprepetitie, een muziekquiz op zaterdag en een feestfestijn op zondag.





Op paasmaandag 2 april vindt, samen met het Haalters koor 'Vrolijke Musici', een concert plaats in de Sint-Martinuskerk in Herzele. Begin juli volgt dan nog een feestweekend op de Burchtweide met een talentenjacht, optredens, DJ's, BBQ en volksspelen. Het feestjaar wordt afgesloten op zaterdag 1 december met een Night of the Proms-concert met Belle Perez.