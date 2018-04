Uren werk door betonspoor 24 april 2018

Brandweerpost Herzele was vrijdagmiddag uren in de weer om een betonspoor op te ruimen in de Borsbekestraat. Van aan de kerk aan de Provincieweg richting Ressegem vormde het beton een 25 centimeter breed spoor over een afstand van ongeveer 100 meter. (KMJ)