Uitslaande brand legt villa in de as: gezin van drie ontkomt aan vuurzee Frank Eeckhout

04 januari 2019

05u03 3 Herzele Een uitslaande brand heeft donderdagnacht een villa in de Bergafstraat in de Herzeelse deelgemeente Hillegem in de as gelegd. De bewoners, een gezin van drie, konden tijdig de woning verlaten. Heel hun inboedel ging in de vlammen op.

Het was de bewoner die de brand kort na drie uur opmerkte. De man was nog wakker en alarmeerde de brandweer voor een schouwbrand. Nog voor de pompiers uitrukten, kregen ze echter al te horen dat het om een uitslaande woningbrand ging. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen reeds door het dak. Brandweerposten Herzele en Zottegem gingen de vuurzee meteen te lijf maar konden niet verhinderen dat de volledige inboedel van de woning in de vlammen opging. Ze slaagden er wel in om de garage en de wagens van de bewoners te vrijwaren van de brand.

De bewoners verkeerden in shock en werden opgevangen door buren. Daar kregen ze verzorging van een medisch team. Burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld) kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. Hij liet weten dat de gemeente een noodwoning ter beschikking stelt voor het getroffen gezin.