Uitbaters bloemenwinkel laten wegenwerken niet aan hart komen 07 maart 2018

02u31 0 Herzele "Wat is nu vijf kilometer omrijden in een mensenleven", vragen Nathalie en Stefaan van Medinilla zich af. Hun bloemenwinkel langs de Provincieweg in Borsbeke is door wegenwerken moelijk te bereiken, maar dat laat het koppel niet aan hun hart komen. "Klagen heeft geen zin dus maken we er het beste van."

De start van de ingrijpende werken aan kruispunt Vierwegen in Herzele en op de N46 tussen Burst en Borsbeke waren gisteren op sociale media meteen een bron van ergernis voor heel wat weggebruikers. Maar wat dan gezegd van de vele handelszaken die anderhalf jaar hinder zullen ondervinden door die werken. "Op de infovergaderingen hoorde je alleen maar klagen en nu ook vragen mensen ons steeds of we het nog zien zitten. Je zou voor minder wanhopig worden. Maar waarom zouden we eigenlijk klagen? De werken moeten sowieso gebeuren dus kunnen we er toch beter het beste van maken", zeggen Nathalie en Stefaan vol optimisme.





De zaakvoerders van de bloemenzaak voegden de daad bij het woord en toverden de toegang tot hun winkel op een leuke manier om tot werfzone. "We willen het signaal geven dat we ook met hindernissen te bereiken zijn. Ook is het de bedoeling om met onze mobiele bloemenwagen in de omliggende gemeenten elke dag een plaatsje te krijgen. Op zondag is dat in Burst aan de kerk en op donderdag hopen we op de Markt in Sint-Lievens-Houtem al een stek te krijgen. Daarnaast gaan we ook bloemen aan huis leveren", besluiten Nathalie en Stefaan. (FEL)