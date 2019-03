U10 Borsbeke winnen tornooi op AA Gent Frank Eeckhout

05 maart 2019

10u18 1 Herzele De U10A-ploeg van KVC De Toekomst Borsbeke heeft een sterk bezet tornooi op de terreinen van AA Gent in Wondelgem gewonnen.

Het team van trainer Renilde Clompen en afgevaardigde Benny Eloot slaagde erin haar vijf wedstrijden winnend af te sluiten. Achtereenvolgens werden teams van Rapid Leest, Lochristi, Future Ladies KAA Gent, Tenstar Melle en KAA Gent wandelen gestuurd. Ze scoorden twintig doelpunten en incasseerden er slechts drie. De eer om de beker in ontvangst te mogen nemen, was voor het enige meisje in het team Megan Deprez.