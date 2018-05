Twee zwaargewonden bij botsing op N8 23 mei 2018

Bij een verkeersongeval met drie wagens op N8 zijn gisteren een man en een vrouw zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde kort na 8 uur in Steenhuize-Wijnhuize. Een 51-jarige vrouw uit Ninove, die in de richting van Brakel reed, week plots af van het rijvak. "Ik kon mijn stuur nog omgooien, maar ze botste wel nog tegen mijn aanhangwagen, waardoor een wiel afbrak. Daarna reed ze frontaal in op een andere tegenligger waarna haar wagen aan het tollen ging", getuigt Lucien Romeyns uit Elst. De man kwam met de schrik vrij. De vrouw was er erger aan toe. Zij werd door brandweerpost Geraardsbergen bevrijd uit haar wagen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de andere aangereden wagen, een man uit Ronse, geraakte zwaargewond. De N8 bleef tot de middag afgesloten voor het verkeer. (FEL)