Twee nieuwe tennisterreinen in Sportpark De Steenoven Frank Eeckhout

02 april 2019

14u26 0 Herzele In Sportpark De Steenoven in Herzele liggen sinds kort twee nieuwe tennisterreinen. “Het gaat om twee gravelvelden”, zegt schepen van Sport Benjamin Rogiers (Open Vld).

Samen met de twee kunstgrasterreinen zijn er nu dus vier tennisvelden op de sportsite rond de sporthal. Die twee kunstgrasterreinen worden binnenkort ook vernieuwd. Ze krijgen een nieuwe grasmat. “De vier velden kunnen door iedereen gehuurd worden bij de Sportdienst. Ze worden ook de uitvalbasis voor de werking van tennisclub TC Herzele, die tot voor kort op de tennisterreinen in Evendael actief was. Zij sloten hiervoor een huurovereenkomst af met het lokaal bestuur. Dankzij de nieuwe terreinen hoeft de tennisclub het ledenaantal niet meer te beperken en kan de club het tennis in Herzele extra promoten. Zo worden er deze zomervakantie alvast twee sportkampen georganiseerd in samenwerking met de Sportdienst. Anderzijds vergroot de uitstraling van het Sportpark De Steenoven dankzij deze nieuwe terreinen en kunnen nóg meer inwoners ook los van een vereniging van de sport genieten", zegt schepen Benjamin Rogiers.