Twee maand rijverbod voor motard die jonge moeder aanreed: “Ik denk er nog elke dag aan” Lieke D'hondt

21 november 2018

14u22 0 Herzele De motorrijder die op 11 maart 2017 een jonge moeder aanreed op de Provincieweg in Hillegem (Herzele) moet zijn rijbewijs twee maanden inleveren. De dertiger reed aan een veel te hoge snelheid en onder invloed van drugs en alcohol toen hij de controle over zijn motor verloor. Het slachtoffer raakte zwaargewond bij het ongeval.

K.S. uit Maldegem reed op 11 maart 2017 met zijn Honda CBR op de Provincieweg tussen Aalst en Oudenaarde. Hij besloot zijn voorligger in te halen langs rechts toen die aanstalten maakte om links af te slaan. Hoewel het niet officieel werd vastgesteld, verklaarden getuigen dat de man op dat moment bijna honderd kilometer per uur reed. Dat is het dubbel van de toegelaten snelheid op die plaats. Daardoor merkte hij de overstekende moeder te laat op. “Hij verloor de controle over het stuur en reed het slachtoffer aan. Zij raakte daardoor zwaargewond. Bovendien was de motorrijder onder invloed van alcohol en cannabis”, verduidelijkte de procureur.

Onmiddellijk hulp geboden

De man kwam zelf naar de politierechtbank om zijn spijt uit te drukken. “Hij zag de vrouw wel oversteken en probeerde nog te remmen, maar daardoor schoof de motor weg en belandde hij tegen het slachtoffer”, schetste zijn advocaat het ongeval. “Ondanks het feit dat mijn cliënt zelf verwondingen had, is hij recht gekrabbeld om het slachtoffer te helpen. Nadien heeft hij zelfs nog contact gezocht met haar en bloemen opgestuurd.” De advocaat verzekerde de politierechter ervan dat de man zijn leven ondertussen opnieuw onder controle heeft. “We zijn anderhalf jaar verder en er is veel veranderd. Het slachtoffer is volledig vergoed en mijn cliënt gebruikt geen drugs meer. Hij is ondertussen ook getrouwd, zijn vrouw houdt hem op het rechte pad.” Sinds het ongeval heeft de man bovendien niet meer met een motor gereden. “De Honda was een totaal verlies en zijn nummerplaat werd geschrapt. Het ritje op de Provincieweg was dus meteen zijn laatste met de motor.”

Twee maand rijverbod

De dertiger nam ook zelf het woord in de politierechtbank. “Ik heb er heel veel spijt van, ik denk er nog elke dag aan. Ik was op de dool na het einde van een relatie, maar dat is geen excuus. Het had niet mogen gebeuren, dus ik ben bereid mijn straf te ondergaan.” Die straf bestaat uit een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet de man een geneeskundig onderzoek ondergaan.