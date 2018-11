Tuin -en klusdag in VBS Sint-Katrien Frank Eeckhout

20 november 2018

Herzele Basisschool Sint-Katrien uit Steenhuize-Wijnhuize organiseerde voor het eerst een tuin -en klusdag.

“Weinig mensen zijn zich er van bewust dat achter de oude kloostermuren van onze school een oase van groen met zelfs een klein bosje te vinden is. In onze tuin kunnen kinderen ongeremd sporten en spelen maar ook tot rust komen en van de natuur genieten. Uiteraard vraagt zo’n tuin heel wat onderhoud. Samen met het oudercomité werd daarom het idee gelanceerd om tijdens het schooljaar enkele tuin- en klusdagen te organiseren Enerzijds krijgen ouders door dergelijk initiatief de kans om mee te participeren in het schoolgebeuren, anderzijds is dit uiteraard kostenbesparend voor de school. Een win-win situatie dus”, zegt directeur Maarten De Boe.

De eerste tuin -en klusdag was een groot succes. Ongeveer 25 deelnemers schreven zich in waaronder ouders, leden oudercomité, leerkrachten en hun familieleden en zelfs leden van het schoolbestuur. “ We hebben bergen werk verzet en het resultaat mag er zijn .Onze tuin ligt er opnieuw proper bij. Iedereen keerde dan ook met een voldaan gevoel huiswaarts. Via deze weg wens ik nogmaals alle deelnemers te bedanken voor hun engagement. Hopelijk mogen we hen opnieuw verwelkomen bij een volgende tuin –en klusdag”, aldus de directeur.