Toon De Bock kandidaat voor het Vlaams Parlement Frank Eeckhout

15 februari 2019

11u40 0 Herzele Toon De Bock (N-VA), woordvoerder van Vlaams minister Liesbeth Homans, staat bij de verkiezingen in op de 25ste plaats voor het Vlaams Parlement.

Toon De Bock is 42 jaar en verpleegkundige en master in de Medisch-Sociale Wetenschappen. Na zijn studies was hij docent en later ook vakgroepvoorzitter aan de faculteit Mens en Welzijn van de HoGent. Na een carrière van 15 jaar in het hoger onderwijs stapte hij in 2015 voltijds in de politiek en werd hij adviseur ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ van Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans. Hij zetelt ook als gemeenteraadslid voor N-VA in Herzele.