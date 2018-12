Tonnagebeperking in kleine en smalle straatjes Frank Eeckhout

20 december 2018

15u30 0 Herzele De gemeente voert een tonnagebeperking in in de Dries, Perrestraat, Poelstraat, Bovenhoekstraat, Kloskensstraat, Vlaamse Dreefstraat, Brielstraat, Bareelstraat, Veldstraat en Bergafstraat in Hillegem.

“De bewoners van de Dries hebben klachten over de doorgang van zwaar vervoer in hun straat. Met een verstrenging van de tonnagebeperking van 5, 5 ton naar 3,5 ton komen we tegemoet aan de vraag van de bewoners. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C21 of ZC21 max 3, 5ton, eventueel aangevuld met een onderbord waarop vermeld is ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’", zegt schepen Jan Van Damme (Open Vld).