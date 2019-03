Theater Harbalorifa legt laatste hand aan familievoorstelling Twist Frank Eeckhout

06 maart 2019

10u47 0 Herzele Theater Harbalorifa uit Herzele legt momenteel de laatste hand aan de familievoorstelling Twist. De première vindt vrijdag plaats.

Op 8, 9 en 10 maart tovert Harbalorifa de schouwburg van CC De Steenoven om tot een Victoriaans hotel. Jonge en ervaren podiumtalenten nemen er hun intrek. Twist is het een vervolg op ‘Oliver Twist’, één van de bekendste verhalen van Charles Dickens, over een arme weesjongen in het 19de-eeuwse Londen. De regie is in handen van de immer enthousiaste en creatieve Els Borms. Kaarten kunnen besteld worden op www.harbalorifa.be.