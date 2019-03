SUV mist bocht, ramt woning en belandt in de gracht Frank Eeckhout

16 maart 2019

10u38 0 Herzele In de Doornstraat in Sint-Lievens-Esse is een man vannacht met zijn SUV uit de bocht gegaan. De wagen ramde een woning en belandde uiteindelijk in de gracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.30 uur. De man kwam uit de richting van Woubrechtegem. In een bocht naar rechts verloor hij de controle over zijn wagen, ramde de hoek van een woning en belandde aan de overkant in de gracht. Als bij wonder raakte de bestuurder niet gewond. Brandweerpost Herzele kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en het gat in de woning af te dekken met houten platen.