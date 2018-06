Stripbakfiets brengt bibliotheek naar scholen 26 juni 2018

02u52 0

De Herzeelse scholen krijgen de laatste twee weken van dit schooljaar de stripbakfiets op bezoek. Cultuur- en bibliotheekpromotor Liesbet Crabbé kreeg de bakfiets van Route 42, het samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Geraardsbergen, Lierde, Zottegem, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem én Herzele, in bruikleen en trekt er mee door Herzele. "De bakfiets zit boordevol strips. Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen naar vrije lust strips lezen en dat valt duidelijk in de smaak. De kleuters kunnen kiezen uit prentenboeken en zoekboeken, en af en toe lees ik ook een verhaaltje voor. Met dit project zet onze bib in op leesbevordering bij kinderen en maakt ze promotie om te lezen tijdens de zomervakantie", vertelt Liesbet. (FEL)