Strijkwinkel OCMW sluit de deuren VIA POETSDIENST NU WEL STRIJKEN AAN HUIS MOGELIJK FRANK EECKHOUT

03 mei 2018

02u45 0 Herzele De Strijkwinkel van OCMW Herzele sluit op 31 mei de deuren. "Het klantenbestand daalde en de strijkwinkel maakte verlies. Via de dienstenchequeonderneming Poetsdienst van het OCMW maken we strijken aan huis mogelijk", zegt Marianne Van der Biest van het Sociaal Huis.

De dienstenchequeonderneming Strijkwinkel was twintig jaar lang een sociaal project van het OCMW Herzele. "Met wisselend succes", weet Marianne Van der Biest. "Ondanks het aanpassen van de openingsuren en een verhuis naar de Groenlaan, bleef het klantenbestand dalen. Dit jaar gingen ook nog eens twee medewerkers met pensioen. De twee resterende medewerkers kunnen om verschillende redenen de volledige uurregeling van de strijkwinkel moeilijk invullen. Daarom stonden we voor de keuze: nieuwe medewerkers aanwerven of een andere oplossing uitwerken. De OCMW-raad koos voor de tweede optie, waardoor strijken aan huis mogelijk wordt gemaakt via de dienstenchequeonderneming Poetsdienst van het OCMW. Deze week worden alle klanten op de hoogte gebracht. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming"





"Geen argument"

Oppositiepartij LEEF! kan zich helemaal niet vinden in de stopzetting. "Na 20 jaar wordt het project afgeblazen omdat het verlieslatend zou zijn. Sociale projecten zijn altijd verlieslatend. Dit is voor ons geen argument. Integendeel, een gemeente die pleit voor méér activiteit op de Groenlaan moet zijn eigen activiteiten er niet afbouwen. Het OCMW zegt dan wel dat de strijkwinkel verlieslatend is. Definitieve cijfers kunnen ze ons echter niet voorleggen", reageert Filip De Bodt. "De strijkwinkel is één van de weinige sociale projecten in Herzele. Meer dan 400 mensen zijn ingeschreven als klant en krijgen een perfecte service. Een afgeslankte versie van de strijkwinkel wordt overgenomen door de dienstenchequeonderneming van het OCMW. Daar heeft men nu een toelating om bij mensen thuis te strijken, in combinatie met de poetsdienst. Dit is een serieuze stap terug in de dienstverlening. In de winkel kon iedereen terecht: van gewone huiselijke gebruiker tot restauranthouder. Als men 1 miljoen euro kan investeren in prestigeprojecten of sportinfrastructuur, kan men ook zijn sociale kant wel eens tonen."





Koude beslissing

LEEF! vindt dit een botte en koude asociale beslissing. "We vragen het OCMW en het gemeentebestuur om hun visie te herzien en een kleine inspanning te doen om deze service te behouden. De Herzelenaar, die met twee uit werken gaat, zal hen dankbaar zijn", besluit De Bodt.





Inwoners die de nieuwe dienst willen contacteren, kunnen dat op het nummer 053/59.03.21 of via mail naar dco@herzele.be.