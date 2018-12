Stationsgebouw krijgt nieuw dak Frank Eeckhout

10u10 0 Herzele De gemeente gaat het dak op het stationsgebouw in Herzele vernieuwen. De kosten voor de renovatie worden geraamd op 72.600 euro.

Het gemeentebestuur van Herzele kocht het stationsgebouw vorig jaar over van de NMBS. Inwoners mochten voorstellen doen wat er met het stationsgebouw moet gebeuren. Het voorstel van de jonge Herzeels ondernemer Julie De Raedt werd uiteindelijk weerhouden. De Raedt wil van het stationsgebouw een centrum voor startende ondernemers met ruimtes voor co-working maken. Er komt ook een lunchbar en de bestaande wachtruimte voor de treinreizigers wordt opgewaardeerd. Het vernieuwen van het dak is een eerste stap in de realisatie van die plannen.