Station van Herzele krijgt camerabewaking Frank Eeckhout

28 februari 2019

11u58 0 Herzele Het station van Herzele krijgt binnenkort camerabewaking. “Voorlopig gebeurt dat met een mobiele camera. Na een proefperiode kunnen we dan kijken of permanente camerabewaking nodig is", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

Het was Toon De Bock (N-VA) die op de gemeenteraad peilde naar de mogelijkheid om camera’s te installeren aan het station in Herzele. “De fietsenstalling, de omheining en de wachtzaal zijn regelmatig slachtoffer van vandalisme. Om dat in te dijken, is camerabewaking wenselijk", stelde De Bock. Burgemeester Johan Van Tittelboom antwoordde dat de politiezone enkele mobiele camera’s heeft aangekocht en dat minstens één daarvan richting Herzele komt. “We kunnen de camera inzetten in de stationsbuurt en in het straatje van de vrede tussen de Groenlaan en Solleveld. Dat zijn twee locaties die regelmatig af te rekenen hebben met vandalisme. Als uit een evaluatie blijkt dat permanente camerabewaking nodig is, dan kunnen we nog overgaan tot de aankoop van vaste camera’s", zegt Van Tittelboom.