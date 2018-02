Sport- en gezondheidsklassen in de Steenoven 28 februari 2018

De sport- en gezondheidsklassen van de Herzeelse Sportdienst waren opnieuw een groot succes. Zo goed als alle tweede leerjaren basisonderwijs van de Herzeelse scholen komen in de Steenoven een week lang aan hun gezondheid én sportiviteit werken. Ze sporten en bewegen en leren alles over gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Dat blijkt heel plezant te zijn, is te zien aan de leerlingen van het tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool 't Essenhofje.





(FEL)