Speeddaten en nieuwe kledij voor personeel dienstenonderneming Frank Eeckhout

29 januari 2019

11u41 0 Herzele De gemeente Herzele heeft 43 personeelsleden van de gezamenlijke dienstenonderneming uitgenodigd voor een speeddating om elkaar beter te leren kennen.

In januari 2018 werd de dienstenonderneming van de PWA overgenomen door de dienstenonderneming van het OCMW van Herzele. De werking van beide diensten werd geleidelijk op elkaar afgestemd om uit te groeien tot één uniforme dienst. De administratie van de dienstenonderneming van de voormalige PWA zat echter nog gehuisvest in een loft boven De Wattenfabriek, maar daar kwam de eerste week van dit jaar verandering in. De administratie, bestaande uit twee medewerkers, verhuisde naar het Sociaal huis in het zorgdorp van Herzele.

Nu werden in totaal 43 personeelsleden van de gezamenlijke dienstenonderneming uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen. “Dat gebeurde tijdens een ontmoetingsavond”, vertellen Hilde van Impe, schepen van Sociale Zaken en Heidi Knop, schepen van Personeel. “Onder de vorm van speeddating maakte iedereen kennis met de nieuwe collega’s. De personeelsleden kregen ook nieuwe arbeidskledij. Een fleece, een schort en veiligheidsschoenen. De sfeer was optimaal.”

De gezamenlijke dienstenonderneming richt zich tot elke particulier. Iedereen kan hulp aanvragen (afstoffen, stofzuigen, dweilen, zemen van ramen, strijken,...) en betaalt met dienstencheques. Contact opnemen met de dienstenonderneming kan op het telefoonnummer 053/59.03.21 of via mail naardco@herzele.be.