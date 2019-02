Speciaal verzoekprogramma bij Radio STAR Frank Eeckhout

09u41 0 Herzele Radio STAR zendt op zondag 3 maart een speciaal verzoekprogramma uit. “Johan Van Driessche komt zondag nog eens mee presenteren met mij", laat Els Coppens weten.

“Vele Herzelenaren kennen Johan ongetwijfeld als de vroegere friturist van Frituur De Groenlaan in Herzele, maar wist je ook dat hij vroeger het verzoekprogramma bij Radio Star presenteerde onder de DJ-naam Jo Van den Bergh? Hij deed dat van 1982 tot begin de jaren 90. Zijn radiostem is hij nog niet verloren en de radiomicrobe gelukkig ook nog niet. Luister zondag maar tussen 10 en 12 uur naar Radio STAR (106.5 FM - 105.4 FM) of kijk mee via www.radiostar.be. Verzoekjes mag je nu al mailen naar verzoek@radiostar.be", geeft Els nog mee.