Sp.a wordt roodgroen... maar zonder Groen NIEUWE NAAM VOOR POLITIEKE PARTIJ DOET STOF OPWAAIEN FRANK EECKHOUT

28 juni 2018

02u46 0 Herzele De sp.a in Herzele trekt onder de naam roodgroen naar de kiezer. Opmerkelijk, want de nieuwe beweging is geen kartel tussen sp.a en Groen. De kandidaten van Groen staan immers op de lijst van die andere roodgroene oppositiepartij LEEF!.

Kiezersbedrog of een slimme zet om de groene kiezer te lokken? Het antwoord weten we pas op zondag 14 oktober. Maar dat de naamsverandering van sp.a naar roodgroen heel wat stof doet opwaaien, staat wel vast. "Ook binnen onze partij werd er op tafel geklopt. Na heel wat discussies kon iedereen zich dan toch vinden in de naam roodgroen. We blijven immers onze socialistische principes nastreven: sociaal, rechtvaardig en gelijke kansen voor iedereen. Dat overgieten we met een ecologisch sausje. Maar dat was vroeger ook al het geval", verduidelijkt voorzitter Dirk van Melkebeke.





Geen hokjesdenken

Het idee om een nieuwe politieke beweging op te richten, ontsproot anderhalf jaar geleden al in de geesten van de Herzeelse socialisten. "We moeten af van het hokjesdenken en de traditionele lijstvorming. Met roodgroen gaan we op zoek naar verruimers en progressieve krachten. Als de socialisten in Oostende met een stadslijst naar de kiezer mogen trekken, dan zie ik niet in waarom wij dat niet zouden doen. Het klopt dat de naam sp.a op dit moment niet zo hip is, maar dat heeft in onze beslissing niet meegespeeld", zegt lijsttrekker Jo De Loor.





LEEF! niet opgezet

Wie niet opgezet is met de naam van de nieuwe beweging zijn LEEF! en Groen in Herzele. De Herzeelse roodgroene beweging LEEF!, met kandidaten van Groen, zit sinds 1994 in de Herzeelse gemeenteraad en verdedigt er mens en milieu. "Wij zijn gekend van onze acties rond de sluiting van de strijkwinkel, de N42, gescheiden rioleringen, verkeersveiligheid en hoogbouw. Wij combineren sinds de jaren negentig het ecologische en sociale aspect in een pittige beweging. We zijn blij met ons nieuwe zusje, minder met de naam. Een nieuwe beweging zeggen de woordvoerders, die ontsproot uit de oude sp.a. Al laat men dit laatste in advertenties en persmededelingen niet graag vallen. Spijtig en een beetje raar: wie gooit er nu zijn naam weg als je tevreden bent van wat je doet. Met alle respect voor ieders rechten, willen we de inwoners van Herzele er graag aan herinneren dat LEEF! en Groen al sinds 1994 samenwerken in deze gemeente en dat ze dat ook bij deze verkiezingen zo gaan houden", reageert Filip De Bodt.





Gerechtelijke stappen

Groen bekijkt ondertussen of het gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen de naam van de nieuwe beweging. "Door het woord groen te gebruiken in een samengestelde naam wordt de indruk gegeven dat Groen een kartel vormt met de sp.a. Dat is geenszins het geval", stelt Marnix Schollaert duidelijk.





Meer over sp.a

politiek

Herzele

verkiezingen