Smeulend kussen op elektrisch vuurtje 05 februari 2018

02u30 0

Verschillende brandweerwagens van post Herzele hebben zich vrijdagochtend naar de Kloosterberg in Steenhuize gehaast. Een voorbijganger had er alarm geslagen omdat hij witte rook opmerkte. Uiteindelijk bleek de oorzaak een smeulend kussen op een elektrische radiator. Blussen moesten de pompiers niet en niemand raakte gewond. De woning werd wel even geventileerd. (KMJ)