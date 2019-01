Slechts zeven moedige marktkramers trotseren sneeuw Frank Eeckhout

30 januari 2019

13u46 0 Herzele Slechts 7 van 42 vaste marktkramers trotseerden woensdagmorgen de sneeuw om met hun kraam af te zakken naar Herzele. Eén van hen komt uit Yrseke. “Dat is zo'n 115 kilometer hier vandaan. Ik ben het kraam gaan ophalen in Wetteren om hier mijn plaatsje in te nemen", zegt visboer Huib.

Een kippenkraam, een beenhouwer en een bakker, een foodtruck, een viskraam en twee marktkramers met groenten en fruit, meer vonden enkele marktgangers niet deze voormiddag op de Groenlaan in Herzele. Veel verkoop was er dan ook niet. “Gelukkig is mijn concurrent met verlof, want anders stonden hier twee viskramen en verkocht ik nog minder. Ik heb nu al geen stuiver verdiend", zegt Huib.

Een vijftigtal meter verderop staat groenten- en fruitverkoopster Deborah uit Evergem. “Wij zijn om 5.30 uur vertrokken en het sneeuwde licht. Toch hebben we niet getwijfeld om aan te zetten, want onze klanten rekenen op ons. Maar veel hebben we eigenlijk niet verkocht", vertelt de vrouw. Bij haar overburen klinkt hetzelfde geluid. Benny en Marleen uit Aalst verkopen vlees en charcuterie. “Wij hebben wel spijt dat we gekomen zijn, want we hebben amper iets verkocht", zegt Marleen.

Ook voor marktleidster Dominique was het een hele uitdaging om tijdig op de Groenlaan te geraken. “Ik heb de wagen laten staan en ben te voet gekomen", zegt ze. Schepen van Markten Benjamin Rogiers looft de marktkramers die ondanks de winterse omstandigheden, present waren. “Het is natuurlijk niet fijn dat er amper klanten zijn. Anderzijds is het voor de marktgangers ook niet leuk dat de marktkramers thuis blijven. Het is de tweede week op rij dat onze markt te lijden heeft onder de sneeuwval. Dat is voor iedereen vervelend", aldus Rogiers.