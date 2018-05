Single mama van vier wil Miss Glamour worden 18 mei 2018

De 40-jarige Jessie Van De Put uit Herzele, een alleenstaande mama met vier kinderen, dingt op zaterdag 9 juni mee naar het kroontje van Miss Glamour België.





"De vrouwen die deelnemen zijn niet de klassiek mooie babes maar eerder vrouwen die al een weg hebben afgelegd waardoor ze sterk in het leven staan. Ik ben erin gerold door een vriendin en ben haar daar echt dankbaar voor. Het is immers altijd al een meisjesdroom om te schitteren op een podium", vertelt Jessie.





Stemmen op de Herzeelse kan niet en dat vindt ze zelf maar goed ook.





"Het is door de opdrachten en door te laten zien hoe we in het leven staan dat we het kroontje kunnen winnen", geeft de finaliste nog mee. (FEL)