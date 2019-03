Schoolgaande jeugd op straat voor proper water Frank Eeckhout

14 maart 2019

15u50 0 Herzele De Herzeelse vierdeklassers trekken op donderdag 21 maart de straat op voor proper water. “Met de Waterfanfare stappen ze ook dit jaar opnieuw door het centrum om de waterproblematiek onder de aandacht te brengen", zegt schepen Heidi Knop.

Met muziek, aangepaste teksten en bijhorende spandoeken willen de leerlngen een signaal geven dat mensen bewust met water moeten omgaan. “Dat wil zeggen, niet vervuilen en ook niet verspillen", weet de schepen. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert dit jaar nog een extra actie in de week rond Wereldwaterdag: iedereen waterdrager. De GROS wil iedereen sensibiliseren over het belang van water en aanzetten tot het recycleren van kledij. “De GROS vraagt via de scholen aan alle Herzeelse leerlingen om kledij (die ze niet meer dragen) binnen te brengen bij Kringwinkel ’t Vierkant of bij de winkel Eco&Fair. Dit kan van 19 tot 24 maart. Bij afgifte van 5 kledingstukken krijgt de leerling een waardebon van 5 euro. Die kan besteed worden in de Kringwinkel of de winkel Eco&Fair", besluit Knop.