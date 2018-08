Schermclub Excalibur hervat de trainingen Frank Eeckhout

25 augustus 2018

13u37 0

Op dinsdag 4 september hervatten de trainingen bij Schermclub Excalibur. De sportclub is nu meer dan 10 jaar actief in Herzele en deze sport is vrij exclusief in de regio. De club telt een vijftigtal leden uit onze provincie en uit Vlaams-Brabant.

Vandaag is Excalibur uitgegroeid tot een schermclub die zich voornamelijk richt op het recreatief schermen met een aanbod voor competitief sporten. "De club hecht veel belang aan het plezier hebben in deze mooie sport. Daarom wordt bij de jeugd spelenderwijs de schermervaring opgebouwd. Er zijn technische en tactische oefeningen, die afgewisseld worden met schermspelletjes en spelen waar inzicht en snelheid opgebouwd worden. Op die manier blijft het boeiend. Ook bij onze leden die al jaren schermen blijven we deze filosofie volgen", zegt voorzitter Pieter Vandesande.

De club heeft niet de ambitie om een topsportclub te worden maar wil wel een degelijk niveau aanbieden. "Respect is iets wat over het algemeen in de schermsport hoog in het vaandel wordt gedragen. De schermclub hecht dan ook veel belang aan wederzijds respect tussen de schermers onderling, respect voor de schermzaal, clubmateriaal, beslissingen van de scheidsrechter, het bestuur en de coaches. Daarnaast is schermclub Excalibur de enige G-sportclub voor schermen in Vlaanderen."



Schermen is een veelzijdige sport, niet gevaarlijk en geschikt voor jong en oud. "Het is een snelle, veelzijdige vechtsport waarbij het hele lichaam intensief gebruikt wordt en eist vooral techniek, tactiek, uithoudingsvermogen, concentratie, reactievermogen en beweeglijkheid. De schermsport heeft een elitair karakter maar de club probeert om het allemaal zo democratisch mogelijk te houden. Schermmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld", geeft de voorzitter nog mee.

Wil je ook de schermsport eens proberen? Van 1 september tot 1 november kan je gratis schermles volgen met de gemeentelijke sportpas van Herzele. Deze sportpas is gratis en kan ook door mensen buiten Herzele aangevraagd worden. De sportpas is enkel geldig op dinsdag: kinderen van 8 tot 14 jaar om 18.30 uur en kinderen ouder dan 14 jaar en volwassenen om 20 uur. Meer info vind je op de www.schermclubexcalibur.be.