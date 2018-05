Schepen Sofie Hoefman stopt uit ongenoegen OPNIEUW VERTREKKER BIJ LOKALE FRACTIE N-VA FRANK EECKHOUT

15 mei 2018

03u13 0 Herzele "Als de eigen portefeuille en postjes primeren boven het welzijn van de Herzelenaar, dan houdt het op voor mij." Met deze uitspraak legt schepen Sofie Hoefman (N-VA) de pijnpunten binnen de Herzeelse afdeling bloot.

N-VA Herzele heeft er een woelige legislatuur opzitten. De partij behaalde in 2012 vier zitjes in de gemeenteraad en wist dat te verzilveren met maar liefst drie schepenmandaten. Vandaag blijft enkel Sofie Hoefman nog over voor N-VA. Jürgen Neyrinck en Stefaan Lauwaert stapten immers over naar Open Vld, de partij van burgemeester Johan Van Tittelboom. "Velen stelden zich de vraag hoe het met de N-VA verder moest in Herzele. Ik waardeer die bezorgdheid oprecht, maar de inwoners van Herzele hoeven zich echt geen zorgen te maken", sust voorzitter én lijsttrekker Toon De Bock. "Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen. Beide schepenen reden voor eigen rekening. Postjespakkers horen niet thuis bij de N-VA. De twee zitten nu waar ze écht thuishoren. We staan klaar met een nieuwe en enthousiaste groep, een mix van mensen met ervaring en nieuwkomers, om naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken."





'Postjespakkers'

De Bock gaat voor het hoogst mogelijke in Herzele. "Ik heb de afgelopen jaren heel wat politieke ervaring opgedaan, als voorzitter van de N-VA in Herzele en als OCMW-raadslid, maar uiteraard ook als woordvoerder van minister Homans. Ik wil al deze ervaring nu gebruiken om Herzele in de toekomst beter te besturen. Ik ben dan ook kandidaat burgemeester", zegt hij.





Wie niet op de lijst staat, is schepen Sofie Hoefman. Zij gaf enkele maanden geleden al aan geen kandidaat meer te zijn, maar beloofde wel deze legislatuur uit te zitten. "Ik neem geen afscheid van de politiek omwille van gezondheids- of persoonlijke redenen, maar vooral omwille van het feit dat ik niet akkoord kan gaan met de manier van werken binnen de Herzeelse N-VA-afdeling. Ik blijf Vlaamsgezind, maar de werking van onze lokale afdeling kadert voor mij niet binnen het gedachtengoed van N-VA. Ik ben erg dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en heb vooral een goede schepen willen zijn: één die er in de eerste plaats is voor de Herzelenaren en niet voor zichzelf. Ik heb me dan ook altijd ingezet voor de N-VA omdat voor mij de partij primeert boven het eigen ego. Blijkbaar is de Herzeelse N-VA nu even goed een afdeling van 'postjespakkers' geworden, zoals dit in andere partijen weleens voorkomt. Ik dacht dat N-VA Herzele 'anders' was, maar als de eigen portefeuille primeert boven het welzijn van de Herzelenaar, dan houdt het op voor mij. Ik hoop dat N-VA-sympathisanten ook gaan inzien dat de échte manier van werken in de Herzeelse afdeling niet strookt met waar N-VA voor staat. En wat mijn toekomst betreft: ik denk dat ik op andere manieren meer kan betekenen voor de mensen", laat Hoefman weten.