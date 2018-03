Schepen Lauwaert sluit aan bij Open Vld 24 maart 2018

Eerste schepen Stefaan Lauwaert, bevoegd voor onder meer personeel en sport in Herzele, sluit aan bij Open Vld. Lauwaert stapte begin dit jaar op bij N-VA en besloot als onafhankelijke verder te gaan. Problemen met de verplichte afdrachten aan de partij en onenigheid over de lijstvorming lagen aan de basis van zijn vertrek. Lang heeft Lauwaert niet gezeteld als onafhankelijke, want nu liet hij weten zich aan te sluiten bij de partij van burgemeester Johan Van Tittelboom. Twee jaar geleden maakte ook schepen van Financiën Jürgen Neyrinck al de overstap van N-VA naar de liberalen. N-VA haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vier zetels binnen en werd daarvoor beloond met drie schepenambten. Met Sofie Hoefman houdt N-VA nu nog één schepen over. Hoefman stopt er na deze legislatuur mee om gezondheidsredenen. (FEL)