Schalkse quizpel 07 maart 2018

Het Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize organiseert op zaterdag 17 maart zijn jaarlijkse Schalkse quizpel in de parochiezaal van Steenhuize-Wijnhuize. De Schalkse quizpel is een te gekke mengelmoes van quiz en spel voor ploegen van vier zelfverklaarde denksportatleten, die proberen zich niet te grazen te laten nemen door de schalkse spelmeester. Inschrijven kan via mail naar steenhuize-wijnhuize@davidsfonds.net en kost 20 euro per ploeg. De eerste vraag wordt afgevuurd om 20 uur. (FEL)