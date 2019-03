Rookontwikkeling door oververhitte verwarmingsketel Frank Eeckhout

01 maart 2019

17u02 0 Herzele In de Hoogstraat in Herzele zorgde een oververhitte verwarmingsketel voor rookontwikkeling in een woning.

Brandweerposten Herzele en Zottegem werden vrijdagnamiddag omstreeks 13.15 uur opgeroepen voor een woningbrand in een rijwoning in de Hoogstraat in Herzele. Bij aankomst bleek het echter om een oververhitte verwarmingsketel te gaan. “Door de hitte was de isolatie rond te ketel aan het smeulen. Dat zorgde voor wat rookontwikkeling en een doordringende brandgeur. We hebben de ketel afgekoeld en de woning geventileerd”, zegt Dirk Van Waeyenberge van brandweerpost Herzele. Ter hoogte van de interventie moest het verkeer een tijdlang over één rijstrook.