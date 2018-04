Ridders geven leerlingen geschiedenislesje in De Burcht 25 april 2018

Het eerste en tweede leerjaar van VBS Sint-Katrien is op bezoek gegaan bij ridder Luc en ridder Gaby aan de burcht van Herzele. De kinderen kregen een rondleiding in de toren en namen in kijkje in de hal, woonkamer en slaapkamer van de ridders. Helemaal bovenaan op de toren genoten ze van het zonnetje en het uitzicht. Op de binnenkoer leerden ze heel wat bij over de kleren en wapens van ridders. Sommige kinderen mochten zelfs eens hun poging wagen bij een heus duel.





(FEL)