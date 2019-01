Retrocafé in woonzorgcentrum Ter Leen Frank Eeckhout

17 januari 2019

11u20 0 Herzele Elodie en Angèle, twee bewoners van het woonzorgcentrum Ter Leen in Herzele, werden door het personeel verrast met een Retrocafé.

Elodie en Angèle waren jarenlang samen cafébazin van een café in Herzele en vertellen het personeel graag over die periode. Daarom besloot het woonzorgcentrum om een Retrocafé te organiseren voor alle bewoners, om samen met Elodie en Angèle herinneringen op te halen. “Het personeel contacteerde de familie van Elodie en Angèle en kreeg foto’s van het café van vroeger. Door de boxen speelde muziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Brouwerij De Ryck zorgde voor de inkleding met oude reclamepanelen. De bewoners en de familie waren ontroerd en beleefden een gezellige namiddag in het Retrocafé”, vertelt Hilde Van Impe, schepen van Sociale Zaken.