Repair Café viert vijfde verjaardag Frank Eeckhout

29 juli 2018

Het Repair Café van Herzele bestaat 5 jaar. Al 50 edities lang gaan vrijwilligers aan de slag met kleding, meubels, elektrische apparaten, die kapot zijn, maar nog lang niet op het vuilnisbelt horen.

Om die verjaardag te vieren organiseren die vrijwilligers samen met De Wattenfabriek een groot evenement rond hergebruik, repareren, upcycling, delen en ruilen. "Je maakt er kennis met deelplatformen (auto’s, gereedschap, moestuin), er is een ruilplein voor planten, zaden, groenten en kledij, kapotte spullen laat je repareren in het Repair Café XL, de kinderen leren leuke dingen maken met afgedankt materiaal, je kan achterover leunen bij een filmvoorstelling of genieten van lokaal talent op het open podium en de hapjes en dranken zijn korteketen en lokaal", laat communicatieverantwoordelijke Sarah De Moor weten.

Afspraak op zondag 12 augustus van 11 tot 19 in De Wattenfabriek.