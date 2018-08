Recordaantal kerkuilen geteld Frank Eeckhout

28 augustus 2018

19u25 0

Natuurpunt Herzele heeft een recordaantal kerkuilen geteld in de gemeente.

"Vorig jaar sloten we af met 20 jongen op zeven locaties, nu doen we beter met 21 jongen op acht locaties. Dit evenaart de 21 jongen geteld op vier locaties in 2014. We zagen op een aantal locaties slecht één jong met daarbij een aantal niet uitgebroede eieren in de kast. Indien deze zouden uitgebroed zijn, was het een echt een boerenjaar geweest. Maar we klagen niet, met ook opnieuw een nest van vijf jongen en overal mooie en gezonde ouderparen. Er zijn dit jaar ook twee locaties met één kerkuil, maar nog geen koppel of broedgeval. Dat belooft in ieder geval voor volgend jaar", klinkt het bij Natuurpunt.