Rechter: "Leg je dan aan de tapkraan" 01 maart 2018

G.V.D. (44) uit Erpe-Mere moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij vorige zomer in de Woubrechtstraat een geparkeerd voertuig aanreed. Toen de man geen aanrijdingsformulier wou invullen, werd ook de politie erbij gehaald. Die vond de man terug in café De Reisduif, waarna hij een positieve ademtest aflegde. De man beweerde dat hij voor het ongeval niet had gedronken, maar dat kon de politierechter moeilijk geloven. "Ik kan me niet inbeelden dat je op tien minuten zo'n zeven pinten kan drinken", richtte de rechter zich tot de man. "Je kan je evengoed aan de tapkraan leggen." Hij veroordeelde de beklaagde tot een boete van 1.400 euro en een maand rijverbod. (TVR)