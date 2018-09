Radio Star helpt Herzele kiezen Frank Eeckhout

02 september 2018

Radio start start op zaterdag 8 september tussen 10 en 12 uur met de verkiezingsreeks ‘Helemaal Herzele’. Vijf weken lang ontvangt Radio Star alle politieke partijen en bewegingen voor wie er in Herzele kan gestemd worden.

Roodgroen trapt op zaterdag 8 september de spits af. Ze komen vertellen over hun ideeën voor Herzele, krijgen een spervuur aan vragen voorgeschoteld en stellen hun kandidaten voor. Daarnaast beantwoordt het programma ook enkele veelgestelde vragen over de verkiezingen. Op vrijdagavond 12 oktober om 20 uur gaan de vijf lijsttrekkers met elkaar in debat in De Wattenfabriek.

Op de website van Radio Star kan iedereen alle bijdragen uit het programma en het debat herbeluisteren. De website www.helemaalherzele.be volgt de verkiezingen op de voet en zorgt voor extra informatie en nieuwtjes. En ook op zondag 14 oktober hoef je niets te missen. Vanaf 18 is er een extra uitzending van ‘Helemaal Herzele’ met alle uitslagen en de eerste reacties.