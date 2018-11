Quizzen met gezinsbond van Hillegem FEL

06 november 2018

11u55 1 Herzele Gezinsbond Hillegem organiseert op zaterdag 17 november een quiz in zaal Sint-Antoniuskring aan de kerk in Borsbeke. De gezinsbond richt zich daarbij op iedereen die zich een avond wil amuseren.

Verschillende thema’s komen aan bod en de vragen worden geïllustreerd met foto’s en filmpjes. Deelnemen kan met een ploeg die bestaat uit drie tot vijf personen. Wil je er graag bij zijn, dan is tijdig inschrijven de boodschap. Slechts 32 groepen worden toegelaten. Inschrijven kan tot 13 november via www.gezinsbondfusieherzele.be (afdeling Hillegem) of op het nummer 09/361.04.80 en kost 20 euro per ploeg.