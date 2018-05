Protest tegen sluiting strijkwinkel OCMW 28 mei 2018

LEEF! heeft zaterdag actie gevoerd tegen de sluiting van de strijkwinkel van OCMW Herzele. Militanten van de partij trokken met strijkplank en kledij naar de Groenlaan om er te strijken op de stoep. "De strijkwinkel maakt 15.000 euro verlies. Dat de kostprijs van een halve wielerwedstrijd. In de sociale sector moet ook geïnvesteerd worden. Als men de bovenverdieping van het gebouw van de strijkwinkel zou verhuren, dan is het verlies al voor de helft gedekt. Herzele heeft nauwelijks eigen publieke initiatieven in de sociale economie en sluit nu de deuren van een werking met veel potentieel. Dat betekent dat het bestuur geen enkele inspanning wil doen voor het uitbouwen van een sociale sector", stelt gemeenteraadslid Filip De Bodt. (FEL)