Pret met gekse fieten in 't Uilekot 30 juni 2018

Waar? In de tuin van 't Uilekot langs de Groenlaan in Herzele.





Wanneer? Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 uur in de maanden juli, augustus en september.





Waarom hier komen? Jong én oud kunnen zich uren amuseren met de vijf 'gekke fietsen'. Elke zondag is er om 17 uur een concert op het Uilekotterras. Tijdens de zomermaanden worden er ook drie exposities opgesteld.





Inkom? Gratis.





Prijs cocktail? Vraag zeker naar de pisco ginger of cuba libre. Die kosten 5 euro. Wie het alcoholvrij wil houden, kan een citronade of een vlierbloesemdrankje bestellen voor 3 euro. Er is ook keuze uit verschillende streekbieren. (FEL)