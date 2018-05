Politie zoekt drie verdachten van tigerkidnapping 04 mei 2018

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar drie verdachten van een tigerkidnapping in Herzele eind vorig jaar. Daarbij werd een moeder en haar twee kinderen bedreigd en gegijzeld.





Een moeder kwam thuis met haar twee kinderen. Ze gingen binnen via de achterdeur en kwamen oog in oog te staan met een gewapende man. De twee andere kompanen waren intussen weggevlucht via de voordeur. Daarna verlieten de dader en de drie slachtoffers de woning. De vrouw moest de dader wegbrengen naar Brussel-West. Uit het onderzoek blijkt dat de drie daders vermoedelijk met de trein uit Brussel zijn gekomen. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze in het station Brussel-Centraal op een trein zijn gestapt richting Herzele. Daarvoor hingen ze al een tijdje rond in de buurt van de metro en Brussel-Centraal. Dat zou erop kunnen wijzen dat ze hun weg daar goed kennen en vertrouwd zijn met de omgeving. Alle tips kunnen gemeld worden op 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (FEL)