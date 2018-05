Opleiding over seksualiteit en intimiteit bij ouderen 16 mei 2018

Het personeel van OCMW Herzele kan binnenkort een opleiding over sexualiteit en intimiteit bij ouderen volgen. "Op seksualiteit en intimiteit bij ouderen rust vandaag nog een groot taboe. De nood is er, maar het onderwerp blijft vaak onbesproken bij zowel de familieleden als de zorgverstrekkers. Het OCMW van Herzele wil dat taboe doorbreken en start gesprekken met vzw Aditi, een advies- en informatiecentrum waar personen met een fysieke en mentale beperking, kwetsbare senioren en personen en hun netwerk terecht kunnen met al hun vragen over seksualiteit", laat het OCMW weten. (FEL)