Ook schepen Stefaan Lauwaert keert partij de rug toe Foto Frank Eeckhout Stefaan Lauwaert. Herzele Twee jaar nadat schepen Jürgen Neyrinck N-VA de rug toekeerde, gaat nu ook schepen Stefaan Lauwaert als onafhankelijke zetelen. De derde schepen voor N-VA in Herzele, Sofie Hoefman, liet ook al weten geen kandidaat meer te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Als onafhankelijke blijf ik de meerderheid wel trouw", belooft Lauwaert.

Het rommelt al een tijdje bij N-VA in Herzele. Groeipijnen en een deelname aan het bestuur speelt de partij serieus parten. Schepen Lauwaert hoopte zijn deelname aan het beleid te verzilveren met een prominente (lees eerste) plaats op de lijst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar daar lijkt N-VA voorzitter Toon De Bock een stokje voor te steken.





Duidelijkheid scheppen

Lauwaert heeft ook problemen met de verplichte afdrachten van de zitpenningen aan de partij. "Ja dat klopt. Ik wil immers weten wat er met mijn geld gebeurt", zegt Lauwaert daarover. Voorzitter De Bock is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "Met de verkiezingen in aantocht wilden we duidelijkheid scheppen. Onze mandatarissen zijn immers gebonden aan een aantal statuten. In de aanloop naar de vorige verkiezingen heeft iedereen zich daarmee akkoord verklaard. Als Stefaan de boekhouding raadpleegt, weet hij perfect wat er met de afdrachten gebeurd. We betreuren dat er geen concensus mogelijk was want Stefaan heeft al vijf jaar goed werk geleverd voor de partij en voor de inwoners van Herzele", zegt De Bock.





Ondanks deze nieuwe tegenslag kijkt de voorzitter positief naar de toekomst. "We gaan ervoor zorgen dat we in oktober met een sterke lijst naar de kiezers trekken. Ondertussen blijven we trouw het bestuursakkoord mee uitvoeren. We blijven ons inzetten voor de Herzelenaars en als we in oktober een nieuw mandaat krijgen van de kiezers, willen we ons werk in de volgende legislatuur verderzetten", besluit De Bock. (FEL)