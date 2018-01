Onder invloed van vloeibare xtc achter stuur 02u45 0

De 28-jarige D. B. uit Herzele kreeg van de Oudenaardse politierechter een geldboete van 1.600 euro opgelegd nadat hij vorig jaar op 27 maart onder invloed van amfetamines achter het stuur werd betrapt. De man gaf toe dat hij in die periode zwaar verslaafd was aan vloeibare xtc. "Ik nam dagelijks ghb om te kunnen functioneren." Hij zat recent ook al 3 maanden in de cel voor het bezit en op verdenking van verkoop van drugs. Zo werd in zijn wagen een liter vloeibare xtc aangetroffen. "Intussen ben ik er gelukkig vanaf. Het wordt tijd dat ik iets van mijn leven maak", vertelde hij in de politierechtbank. Naast de geldboete kreeg hij ook 3 maanden rijbewijs opgelegd.





Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)