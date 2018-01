Oliespoor 02u53 0

Brandweerpost Herzele werd gisterennamiddag opgeroepen voor een oliespoor in de Ressegestraat in Ressegem. Het oliespoor liep van aan garage Deschuymer tot in Burst. De brandweer reinigde het wegdek met een speciaal product. Wie het oliespoor achterliet, is niet gekend. Door de reiningingswerken verliep het verkeer een tijdlang stroef in de Ressegemstraat. (FEL)