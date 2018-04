Oliespoor van 4 km 03 april 2018

Brandweerpost Herzele moest net voor de doortocht van de Ronde Van Vlaanderen een oliespoor ruimen in de Gentweg in Herzele. Dat strekte zich over een afstand van vier kilometer uit van aan de firma Ascoop tot aan de Delhaize. De olie bevond zich gelukkig niet op het parcours en de pompiers waren op tijd terug om de renners door Herzele te zien rijden. (KMJ)